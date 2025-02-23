На Солнце произошла мощная вспышка

Сильная вспышка класса М зафиксирована на Солнце утром в воскресенье. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ"), передает Day.Az.

"23 февраля в 05:13 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4001 (N25W82) зарегистрирована вспышка M4.9 продолжительностью 23 минуты", - сообщает ИПГ.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.