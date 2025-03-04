Ученые нашли неожиданную умственную способность у диких рыб

Немецкие ученые из Института поведения животных Общества Макса Планка обнаружили, что дикие рыбы способны узнавать отдельных людей и даже следовать за ними. Исследование опубликовано в научном журнале Biology Letters (BioLetts), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Открытие сделали в ходе экспериментов на научной станции в Средиземном море. Специалисты заметили, что местные рыбы, особенно морские лещи, сопровождают отдельных водолазов, которые ранее кормили их.

Чтобы проверить, действительно ли морские животные умеют различать людей, команда провела тесты, в ходе которых два ныряльщика с индивидуальным снаряжением плыли в разных направлениях.

Оказалось, что сначала рыбы следовали за обоими дайверами, но уже на второй день существа стали выбирать тех, кто давал им корм.

Когда водолазы надели одинаковое снаряжение, рыбы перестали различать людей. Наблюдение подтвердило, что животные ориентируются на визуальные признаки.

Исследование впервые подтвердило, что дикие рыбы способны узнавать людей по визуальным признакам. Ранее подобные способности были замечены только у рыб, выращенных в неволе, например, у брызгунов, которые распознавали человеческие лица на экране компьютера.

Ученые предполагают, что рыбы могут обращать внимание и на более тонкие детали, такие как волосы или руки.

Открытие показывает, что рыбы, как и многие другие животные, способны к сложным социальным взаимодействиям, даже с представителями других видов.