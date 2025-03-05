Ученые разработали пептиды для борьбы с микропластиком

Американские ученые из Корнеллского университета нашли пептиды для борьбы с микропластиковым загрязнением. Исследование опубликовано в научном журнале PNAS Nexus, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Микропластик - пластиковые частицы размером менее 5 мм, которые обнаруживаются повсюду: от грудного молока человека до снега в Антарктиде. Их повсеместное распространение представляет серьезную угрозу для экосистем и здоровья человека.

Команда использовала биофизическое моделирование, молекулярную динамику и квантовые вычисления. Для оптимизации процесса специалисты использовали квантовый отжиг и метод обучения с подкреплением, известный как оптимизация проксимальной политики.

Исследование позволило определить пептиды с высоким родством к полиэтилену и полипропилену - основным компонентам микропластика. Эти пептиды могут быть использованы для создания технологий, способных обнаруживать, захватывать и разлагать микропластик. Подход сочетает в себе вычислительные подходы и экспериментальные данные, что делает его мощным инструментом для разработки экологически чистых решений.

"Наша работа открывает новые возможности для создания технологий на основе пептидов, которые помогут бороться с микропластиковым загрязнением", - отметили авторы открытия.

Ученые надеются, что их подход будет использован для создания эффективных инструментов, способных справиться с микропластиком.