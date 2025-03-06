Найдена экзопланета с аномальным климатом

Международная группа астрономов исследовала уникальную экзопланету, известную как Тилос (WASP-121b). Эта планета находится на расстоянии 880 световых лет от нашей планеты и располагается очень близко к своей звезде, что создает уникальные атмосферные условия. Работа опубликована в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Тилос - это горячая юпитероподобная планета, размером в 1.74 радиуса и 1.16 массы Юпитера, которая вращается вокруг своей звезды так близко, что ее температура достигает 2,360 Кельвинов, что соответствует температуре более 2 тысяч градусов по Цельсию. Эта экстремальная жара и гравитация приводят к тому, что атмосфера Тилоса буквально испаряется в космос.

Ученые смогли создать трехмерную модель атмосферы Тилоса и обнаружили, что на ней дуют самые быстрые ветры среди всех известных экзопланет. Кроме того, они зафиксировали необычный дождь из расплавленных металлов.

Исследования, проведенные с использованием телескопов ESO, выявили невероятную сложность климата: сверхзвуковые ветры разгоняют облака железа и титана, а также поднимают атмосферу на большие высоты. Примечательно, что на экзопланете наблюдается температура, которая меняется на 950 Кельвинов между дневной и ночной сторонами планеты, что приводит к образованию мощных ветров.

По мнению ученых, открытие поднимает важные вопросы о том, как такие экстремальные климатические условия могут повлиять на планетарную атмосферу и процессы, происходящие в далеких мирах.