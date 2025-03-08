Создан «плащ-невидимку» для частиц в магнитном поле

Специалисты использовали магнитное поле с шахматным узором, чтобы управлять движением парамагнитных коллоидов - крошечных частиц, которые становятся магнитными только в присутствии внешнего магнитного поля.

С помощью точно рассчитанных изменений магнитного поля исследователи создали области, которые остаются нетронутыми потоком частиц, делая их "невидимыми".

До сих пор подобная маскировка изучалась только с помощью волн, таких как световые или звуковые колебания. Она заключается в направлении волн вокруг объекта или препятствия, подобно тому, как вода в реке течет вокруг камня.

"Мы показали, что частицы огибают препятствие, но при этом достигают цели одновременно с частицами, движущимися без препятствий. Это работает независимо от размера препятствия, если его форма выбрана правильно", - объяснила соавтор исследования Анна Росси.

Новый метод может найти применение в миниатюрных химических лабораториях, известных как "лаборатория на чипе". Он позволит транспортировать активные вещества целенаправленно, избегая нежелательных химических реакций.

"Маскировка потоков частиц открывает новые возможности для контроля над процессами в микроскопических системах, что особенно важно для химии и биотехнологий", - отметил руководитель исследования Томас Фишер.

Ученые планируют продолжить исследования, чтобы адаптировать метод для практического использования в различных научных и промышленных областях.