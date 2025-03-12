Ученые предсказали начало следующего ледникового периода

Международная группа ученых проанализировала климатические циклы Земли за последний миллион лет и предсказала, что следующий ледниковый период начнется примерно через 10 тысяч лет. Однако влияние антропогенных выбросов углекислого газа может изменить этот естественный ход событий. Работа опубликована в журнале Science, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи проанализировали изменения в орбите Земли вокруг Солнца. Эти колебания вызывают глобальные климатические сдвиги, чередование ледниковых и межледниковых периодов.

"Мы обнаружили закономерность в изменениях климата за последние миллион лет, связанную с параметрами орбиты Земли, ее наклоном и прецессией", - объяснила профессор Лоррейн Лисецки. - "Одни из этих изменений способствуют завершению ледниковых периодов, другие - их началу".

По словам ведущего автора исследования, профессора Стивена Баркера, удивительно, что эта закономерность не была замечена ранее. Его команда изучила колебания климата, соотнеся их с изменениями орбиты, и установила цикл появления и исчезновения ледниковых периодов.

Согласно естественному климатическому циклу, сейчас Земля должна находиться в стабильном межледниковом периоде, а новый ледниковый период ожидается примерно через 10 тысяч лет. Однако ученые подчеркивают, что выбросы углекислого газа уже изменили естественный климатический баланс.

"Выбросы СО₂ уже вывели климат с его естественного пути, и это будет иметь долгосрочные последствия", - отметил соавтор исследования доктор Грегор Кнорр.

Теперь исследователи планируют создать базовую модель естественного климата Земли на ближайшие 10-20 тысяч лет, которая поможет точнее оценить влияние антропогенных факторов. Это станет важным инструментом для прогнозирования будущих климатических изменений и принятия решений по сокращению выбросов парниковых газов.