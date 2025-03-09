На Землю за сутки обрушились две магнитные бури

17:44

С начала 9 марта зафиксированы две геомагнитные бури класса G1-G2 (от слабой до умеренной интенсивности). Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИЗМИРАН), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первая буря наблюдалась с 6:00 до 9:00 мск (7:00 до 10:00 по бакинскому времени), вторая - после 12:00 мск (13:00 по бакинскому времени)). Ученые прогнозируют стабилизацию геомагнитной обстановки к середине 10 марта.

Прогноз на ближайшие дни включает в себя еще одну слабую бурю (G1) 10 марта (7:00 до 10:00 по бакинскому времени), после чего ожидается спокойная геомагнитная обстановка.

Геомагнитные бури возникают в результате солнечных вспышек, их интенсивность классифицируется по шкале от G1 до G5.

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16:16

Геомагнитная обстановка ухудшилась из-за корональной дыры на Солнце, на Земле наблюдается магнитная буря. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ"), передает Day.Az.

Как сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, причиной ухудшения геомагнитной обстановки является корональная дыра на Солнце. "На звезде присутствует сейчас три дыры, которые находятся на стадии разрушения, но пока сохраняют возможность влияния на Землю. В настоящий момент на Землю влияет меньшая из трех дыр, поэтому воздействие ожидается краткосрочным. С утра по московскому времени уровень колебаний геомагнитного поля два раза превышал порог магнитных бурь: с 6 до 9 и после 12 часов", - говорится в сообщении.

Степень возмущенности магнитного поля Земли, по информации ИПГ, в настоящее время достигла уровня G2, означающее "умеренно" по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

Уровень G2 означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах. Вероятны также перебои в радионавигации, нарушения высокочастотной радиосвязи. Полярные сияния фиксируются до широт в 50 градусов.

Стабилизация обстановки ожидается в понедельник.