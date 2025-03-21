Таких не берут в пилоты

Истероидный психотип личности считается неподходящим для пилота,

Как передает Day.Az, об этом рассказала "Газете.Ru" доктор медицинских наук, президент ассоциации врачей авиационной медицины, сооснователь программы "Врачи на борту", основатель сервиса для пассажиров "Летать здорово" Ольга Верба.

"Профессиональный отбор пилотов проходит в несколько этапов. На первом этапе курсанты, подающие документы, проходят врачебно-летные экспертные комиссии, в состав которых обязательно входит авиационный психолог. Без его заключения решение комиссии не может быть принято. Чтобы стать пилотом, необходимо не только соответствовать всем медицинским требованиям, но и успешно пройти психологический отбор, который включает множество критериев, учитывающих специфику этой профессии", - отметила врач.

Для отбора пилотов используют различные психологические тесты, например СМИЛ, который оценивает психологический портрет, склонность и противопоказания к работе, уровень выраженности стресса и эмоциональное состояние, устойчивость к психологическим нагрузкам и другие качества.

"Также при отборе пилотов учитывают психотип личности кандидата. Это позволяет выяснить слабые и сильные стороны, возможные факторы риска, прогнозировать поведение в различных контекстах и определить условия, в которых кандидат будет максимально эффективным или неэффективным. Например, истероидный психотип считается неподходящим для пилота", - рассказала доктор.