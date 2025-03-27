Назван самый богатый человек Китая
Основатель компании ByteDance, которой принадлежит TikTok, предприниматель Чжан Имин, впервые стал самым богатым человеком Китая.
Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Bloomberg.
Его состояние оценили в 57,5 миллиарда долларов. Таким образом, Чжан Имин обошел соучредителя технологической компании Tencent Holdings Пони Ма с капиталом 56,6 миллиарда долларов и руководителя компании по производству бутилированной воды и безалкогольных напитков Nongfu Spring Чжун Шаньшаня. Состояние последнего составляет 54,1 миллиарда долларов.
Как пишет Bloomberg, в настоящее время Чжан занял третье место в списке самых богатых людей Азии после индийских предпринимателей Мукеша Амбани и Гаутама Адани.
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