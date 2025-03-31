Врач объяснила, почему стыд вгоняет нас в краску

Краснение лица - это естественная реакция организма, которая часто возникает в моменты смущения, стыда или волнения.

Как передает Day.Az , то, почему это происходит, "Газете.Ru" рассказала врач-кардиолог "СМ-Клиника" Милана Гаджиева.

"Краснение лица связано с работой вегетативной нервной системы, которая контролирует непроизвольные функции организма, такие как сердцебиение, дыхание и кровообращение. Когда мы испытываем смущение, мозг воспринимает это как стрессовую ситуацию. В ответ активируется симпатическая нервная система, которая запускает реакцию "бей или беги", - рассказала Гаджиева.

По ее словам, одним из проявлений этой реакции является расширение кровеносных сосудов в области лица. Это происходит из-за выброса адреналина, который увеличивает приток крови к коже. В результате капилляры расширяются, и лицо приобретает красный оттенок.

"Смущение - это социальная эмоция, которая часто связана с чувством уязвимости или страха осуждения. Когда мы попадаем в неловкую ситуацию, наш мозг интерпретирует это как угрозу социальному статусу. Это вызывает стрессовую реакцию, которая, в свою очередь, влияет на физиологию", - добавила кардиолог.

При этом она отметила, что краснение - это уникальная человеческая черта. Оно связано с нашей способностью к самосознанию и эмпатии. Мы краснеем, потому что осознаем, как нас воспринимают другие, и это вызывает эмоциональный отклик.

"Лицо краснеет чаще других частей тела, потому что в этой области находится большое количество мелких кровеносных сосудов, расположенных близко к поверхности кожи. Когда сосуды расширяются, кровь приливает к лицу, делая его красным. Кроме того, лицо - это самая заметная часть тела, поэтому покраснение становится очевидным для окружающих", - добавила врач.

Также она обратила внимание, что краснение может усиливаться из-за осознания того, что мы краснеем. Это создает замкнутый круг: чем больше мы смущаемся из-за своего покраснения, тем сильнее оно становится. Некоторые люди настолько переживают из-за этой реакции, что у них развивается эритрофобия - боязнь покраснеть.

"Однако важно помнить, что краснение - это естественная реакция, которая показывает нашу искренность и эмоциональность. В некоторых культурах оно даже воспринимается как признак честности и доброты", - резюмировала Гаджиева.