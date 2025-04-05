Ученые раскрыли пользу от прослушивания музыки в одиночестве

Американские ученые из Университета Буффало выяснили, что прослушивание любимой музыки в одиночестве может стать эффективным способом борьбы с чувством одиночества и улучшения эмоционального состояния. Исследование опубликовано в научном журнале Psychology of Music (POM), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В первом эксперименте участники, слушавшие любимую музыку, сообщали о меньшем чувстве одиночества по сравнению с теми, кто слушал музыку в целом. Во втором тесте, где добровольцы сталкивались с ситуацией социальной изоляции в виртуальной игре, любимая музыка помогала смягчить негативные эмоции и усилить чувство принадлежности.

Ученые выяснили, что музыкальные композиции создают ощущение связи с исполнителями, помогают почувствовать себя частью чего-то большего и напоминают о близких людях или важных моментах жизни.

Исследователи отметили, что музыка наряду с другими социальными суррогатами (например, просмотром сериалов) помогает удовлетворить базовую потребность человека в принадлежности.

Таким образом, любимая музыка - это не только источник удовольствия, но и мощный инструмент для борьбы с одиночеством и улучшения эмоционального благополучия.