Ученые уточнили параметры астероида, угрожавшего Земле и Луне

Международная группа астрономов из США, Германии, Финляндии и других стран обновила оценки угрозы столкновений астероидов с Землей и Луной. Исследование опубликовано в научном журнале Research Notes of the AAS (RNAAS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В основу анализа легли результаты наблюдений за астероидом 2024 YR4, который вызвал тревогу у ученых из-за потенциального риска падения на нашу планету. С помощью 2,5-метрового телескопа NOT на Канарских островах специалисты смогли лучше рассчитать траекторию и параметры космического объекта.

Инфракрасные наблюдения с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб" помогли точнее узнать размер астероида - 46-74 метра. Мониторинг продолжится до мая 2025 года, после чего YR4 станет ненаблюдаемым до 2028 года.

"Первоначальная оценка диаметра астероида ограничивалась измерениями видимого света, которые зависят как от размера, так и отражательной способности поверхности. Однако тепловое излучение в инфракрасном диапазоне является прямым индикатором размера. Наша первая попытка наблюдать тепловое излучение 8 марта не увенчалась успехом, поэтому мы испытали облегчение, когда изображения были переданы обратно с телескопа", - объяснил соавтор исследования Эрик Макленнан.

Определение размера поможет астрономам оценить потенциальные последствия столкновения с Луной.

Несмотря на снижение риска, наземные и космические обсерватории продолжат отслеживать YR4 до апреля или мая 2025 года, после чего он станет ненаблюдаемым с Земли до следующего близкого сближения в 2028 году.