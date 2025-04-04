Международный день Всемирной паутины

Международный день интернета отмечается ежегодно 4 апреля.

Как передает Day.Az, согласно отчету Global Digital 2025, в последние годы отмечается все большее влияние IT-технологий на повседневную жизнь, ускоренный рост и распространение искусственного интеллекта, а также увеличение потребления мобильного видео, эволюция онлайн-шопинга.

В отчете Global Digital отмечается, что в начале 2025 года в мире насчитывается 5,56 миллиарда интернет-пользователей, что соответствует уровню проникновения в 67,9 процента. За 2024 год количество пользователей увеличилось на 136 миллионов (рост на 2,5 процента), но 2,63 миллиарда человек по-прежнему остаются офлайн.

В начале 2025 года в Азербайджане, согласно отчету, насчитывалось 9,23 миллиона пользователей интернета, а уровень проникновения интернета составлял 89 процентов. По состоянию на январь 2025 года в Азербайджане насчитывалось 6,73 миллиона пользователей социальных сетей, что составляет 64,9 процента от общей численности населения.

По последним данным Kepios, число зарегистрированных пользователей социальных сетей в мире достигло 5,24 миллиарда, что составляет 63,9 процента всего населения Земли. За последние 12 месяцев этот показатель вырос на 4,1 процента благодаря 206 миллионам новых пользователей.