Гороскоп на 8 апреля

Звезды гороскопа подсказывают, что известная поговорка "своя рубашка ближе к телу" сегодня будет особенно актуальной. Каких бы поступков и шагов не требовала ситуация, большинство людей будут руководствоваться в первую очередь своими личными интересами и лишь в десятую - такими словами, как "долг", "обязанность", "профессионализм". Звезды советуют смириться с этим фактом: заставить кого-то сделать что-то вопреки желанию сегодня практически невозможно. Зато вполне возможно сделать так, чтобы это желание возникло. Так что если вы хотите кого-нибудь поэксплуатировать, четко сформулируйте, зачем ему это нужно и что он с этого получит. В этом случае его искреннее воодушевление не будет знать границ, передает Day.Az со ссылкой на 1001goroskop.ru.

Овен

Сегодня день не склоняет Овна к проявлению организаторских способностей, однако если он все-таки возьмется что-нибудь организовать, то результат порадует всех! Это касается любых мероприятий, даже достаточно статусных и официальных, не говоря уже об обычной вечеринке или выходе в свет. Овну достаточно лишь взять на себя инициативу и четко распределить задачи, окружающие будут охотно ему подыгрывать и помогать.

Телец

Сегодня Телец склонен заняться ничегонеделанием. И ситуация будет играть ему в этом на руку, не требуя совершать подвиги или браться за неотложные дела. Впрочем, даже если потребует, Телец предпочтет этого не заметить: его расслабленный настрой практически невозможно изменить! Так что формула "работа не волк" станет сегодня временным девизом Тельца. Звезды гороскопа советуют ему посвятить этот день трем основным направлениям: себе, своим близким... И еще раз себе!

Близнецы

Сегодня для Близнецов очень удачный день! Их энергичность дает им фору перед окружающими, которую они имеют все шансы блестяще использовать. Любое дело, за которое Близнецы возьмутся, они смогут продвинуть вперед и даже сдвинуть с мертвой точки, если оно там находилось. Звезды гороскопа советуют Близнецам не размениваться по пустякам: если уж им сегодня везет, стоит посвятить день тому, что принесет наибольшую пользу.

Рак

Сегодня Раку противопоказано браться за большие дела. Да и за небольшие, в общем-то, тоже. В последнее время он и так потратил немало сил, так что хватит грести против течения: настало время расслабиться и отдохнуть. При этом звезды гороскопа советуют сегодня Раку обратить внимание на те сферы жизни, которые он в последнее время совсем запустил. Дружеское общение, домашние посиделки, романтические встречи - отдых может быть гораздо разнообразнее, чем просто телевизор и диван.

Лев

Сегодня Лев будет находиться в диссонансе с окружающими, которым трудно подстроиться под его резвый ритм. Лев же будет чувствовать себя способным на многое! Его деловая активность, хватка и острый ум будут на высоте, помогая ему как семечки, одну за другой решать самые головоломные задачи. А вот апатия и безразличие окружающих может изрядно его раздражать, так что сегодня Льву лучше с самого утра рассчитывать исключительно на свои могучие силы.

Дева

Сегодня Деве следует позволить окружающим справляться со своими проблемами самим. Вместо того чтобы тратить время на других, звезды гороскопа советуют ей заняться чем-нибудь приятным - к примеру, творчеством. А вот к точным наукам душа у Девы сегодня лежать не будет. Перепачкаться краской или забить голову стихами для нее куда предпочтительнее, чем непонимающе глядеть в монитор, на ряды цифр, графиков и таблиц.

Весы

Сегодня Весы просто обязаны поделиться своими мыслями с миром! Или, по крайней мере, с небольшой его частью - со своими близкими, коллегами, друзьями. Их голова будет работать четко и нестандартно, являясь генератором великих идей! Впрочем, не факт, что окружающие сразу же эти идеи поймут и оценят. Ничего не поделаешь - Весы сегодня настолько опережают других, что должны периодически останавливаться, давая окружающим возможность их догнать.

Скорпион

Сегодня у Скорпиона вряд ли будет достаточно сил, чтобы с энтузиазмом взяться за дела. День склоняет его к тому, чтобы делать как можно меньше лишних движений. Зато голова обещает работать на самом высоком уровне, вынашивая планы, - в первую очередь связанные с работой. Мысли, которые придут сегодня в голову Скорпиона, будут отличаться логичностью и неожиданностью ходов. В будущем эти блестящие замыслы способны обеспечить Скорпиону продвижение в карьере и хороший доход.

Стрелец

Сегодня Стрельцу повезло: ему волей-неволей придется заниматься тем, что он любит! Вернее, звезды гороскопа просто не оставляют ему иного выбора - если он возьмется за что-нибудь другое, то не добьется ничего. Рутинные обязанности способны вызывать сегодня у Стрельца такую скуку, что он рискует вывихнуть челюсть от зевоты! А вот если дело вызывает у него живой интерес, оно обещает принести Стрельцу не только массу приятных эмоций, но и отличный результат.

Козерог

Сегодня Козерог может проявить себя как замечательный друг или как опасный противник - тут уж кому как повезет! День наделяет его проницательностью, умением чувствовать ситуацию и схватывать все на лету. Любые его планы будут отличаться изобретательностью, идет ли речь о том, как веселее провести время с друзьями, или о том, как попортить крови врагам. В обоих случаях Козерог обречен на успех, так что лучшее, что могут сделать его оппоненты, - это попробовать с ним подружиться!

Водолей

Сегодня Водолей будет находиться в некотором ступоре. Хорошо, если ситуация не станет требовать от него быстрых решений - тогда рассеянность Водолея не принесет ему особого вреда. А вот если события будут его тормошить, пытаясь сподвигнуть на серьезное дело, Водолей вдруг может забастовать или спрятать голову в песок. Другими словами, Водолею сегодня противопоказана любая активная деятельность - кроме той, которой он захочет заняться не для результата, а для души.

Рыбы

Сегодня Рыбы при желании способны добиться многого! Однако далеко не факт, что такое желание у них возникнет. Впрочем, чтобы насытить яркими событиями свой день, Рыбам достаточно увлечься каким-нибудь делом или идеей. Или симпатичным лицом противоположного пола, в конце концов. В этом случае их активности и пробивным способностям сможет позавидовать фрегат, летящий на всех парусах!