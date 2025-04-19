В Китае создали новый способ добычи кислорода на Марсе
Вместо водорода, который используют растения при фотосинтезе, специалисты применили литий в качестве катализатора.
CO2 пропустили через электрохимическую ячейку с нанокатализатором из рутения и кобальта (RuCo), где он сначала превратился в карбонат лития, а затем - в углерод и оксид лития.
На последнем этапе оксид лития разлагается, выделяя чистый кислород и регенерируя литий для повторного использования. Эффективность преобразования достигла 98%.
По словам авторов разработки, технологию можно применять на Земле для утилизации промышленных выбросов и дымовых газов, в системах очистки воздуха и в подводных аппаратах.
Кроме того, способ позволит производить кислород на Марсе, где атмосфера на 96% состоит из углекислого газа.
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