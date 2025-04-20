На Марсе обнаружен необычный камень, покрытый сотнями сфер

Исследовательская команда марсохода Perseverance была удивлена, обнаружив необычный камень, поверхность которого покрыта сотнями крошечных сферических образований. Теперь учёные пытаются понять, как они могли сформироваться. Об этом сообщает NASA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Прошло две недели с тех пор, как Perseverance достиг района Broom Point на нижних склонах Witch Hazel Hill. Здесь, еще при наблюдении с орбиты, были замечены чередующиеся светлые и темные слои пород. На прошлой неделе марсоход успешно просверлил и собрал образец одной из светлых пород, а затем заметил в рабочей зоне странный камень, получивший название St. Pauls Bay.

На его поверхности расположены сотни миллиметровых сферических образований темно-серого цвета. Одни из них вытянутой формы, другие с острыми краями, напоминающими осколки, а у некоторых есть крошечные отверстия. Исследователи пытаются выяснить, какой геологический процесс мог привести к их появлению.

Это не первый случай обнаружения загадочных сфер на Марсе. В 2004 году марсоход Opportunity заметил так называемые "марсианские черники" в регионе Meridiani Planum. Позже Curiosity зафиксировал подобные структуры в кратере Гейл, а сам Perseverance несколько месяцев назад обнаружил текстуры, напоминающие попкорн, в русле высохшей реки Neretva Vallis.

Чаще всего такие образования на Марсе объясняются процессом конкреции - когда минералы кристаллизуются в пустотах породы под воздействием грунтовых вод. Однако они могут формироваться и по другим причинам, например, в результате быстрого остывания капель лавы во время извержения вулкана или при конденсации пород, испаренных ударом метеорита.

Для понимания происхождения этих сфер ученым важно установить их геологический контекст. Однако St. Pauls Bay является так называемым "плавающим" камнем - он не находится в месте своего первоначального формирования. Сейчас исследователи пытаются связать его текстуру с более крупными геологическими слоями Witch Hazel Hill. Первые результаты указывают, что камень может быть частью одной из темных пород, ранее замеченных с орбиты.