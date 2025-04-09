Кинолог раскрыл запретные зоны при поглаживании собаки

Запретные зоны при поглаживании собаки раскрыл в беседе с "Мослентой" президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Как передает Day.Az, он также подчеркнул, что животное нельзя гладить против шерсти, так как это создает неприятные ощущения.

"Также существуют определенные зоны, к которым следует относиться с особым вниманием, - как правило, питомцы не любят прикосновений к некоторым частям тела. Кроме того, важно запомнить, что мы никогда не гладим собаку, если она этого не хочет и демонстрирует отказ", - объяснил он.

Эксперт отметил, что не следует гладить животное по голове. Он пояснил, что кожа на голове у собаки тонкая и крайне чувствительная. Кроме того, собака может воспринимать легкое похлопывание по голове как наказание. Тем не менее есть исключение - можно гладить за ушком. Стимуляция нервных окончаний в этой области доставляет удовольствие питомцу.

Кроме того, нередко собаки негативно реагируют на прикосновения к своим лапам и даже активно сопротивляются, когда хозяин пытается их потрогать. Подобное действие животные воспринимают как покушение на их свободу, а также ассоциируют его со стрижкой когтей, которая пугает большинство питомцев. Живот собаки, по словам Голубева, также не следует трогать. Исключение составляют случаи, когда собака сама просит почесать ей пузико, но такое желание человек обычно хорошо понимает: в этом случае пес заваливается на спину и подставляет живот для почесываний.

"Почему-то существует распространенное мнение, что собакам, как и кошкам, приятны поглаживания под подбородком. Однако эта зона покрыта вибриссами - длинными жесткими волосками, которые крайне чувствительны к лишним прикосновениям. И если собаке что-то не понравится, уж больно велик шанс быть укушенным, слишком близко будет находиться ваша рука к пасти", - продолжил он.

Последней неприкасаемой зоной кинолог назвал хвост. Он объяснил, что хвост является продолжением позвоночника, и в этой зоне сосредоточено множество кровеносных сосудов и нервных окончаний. Поэтому нельзя ни трогать, ни гладить, ни тем более тянуть за хвост собаку. Кроме того, у многих животных эта часть тела ассоциируется с интимной зоной и может вызвать агрессию при прикосновении.

В заключение он поведал, что чесать животное можно за ушком, гладить спину и бока, аккуратно прикасаться к шее, груди и животу, если питомец это разрешает.