У берегов Европы заметили 50-метрового хищника с опасным ядом

Морской биолог Алан Дейдан заметил у берегов Мальты гигантскую сифонофору (Praya dubia). Об этом сообщает сайт Lovin Malta, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Дейдан утверждает, что сфотографировал гигантскую сифонофору, считающуюся одним из самых крупных живых существ в мире, на глубине примерно 25 метров. Некоторые представители этого вида вырастают до 50 метров в длину и уступают только морским червям Lineus longissimus, длина которых достигает 60 метров. Для охоты они используют яд, который может быть опасен не только для морских животных, но и для людей.

Сифонофоры представляют собой колонии, состоящие из тысяч крохотных специализированных клонов. Они являются хищниками и охотятся на рыб, ракообразных и других подводных животных. Для этого одни клоны впрыскивают им яд, после чего другие клоны поглощают и переваривают добычу, распространяя питательные вещества по всей колонии.