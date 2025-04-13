В Таиланде стартовало празднование традиционного Нового года

Жители Таиланда празднуют первый день наступившего традиционного Нового года под названием Сонгкран. В центре Бангкока многие улицы стали пешеходными зонами, поскольку сюда приехали праздновать десятки тысяч жителей и гостей столицы.

Как передает Day.Az , об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

На улице Силом в деловом центре Бангкока с утра было перекрыто движение автотранспорта. Опустевшую проезжую часть сразу же заполнили тысячи празднующих местных жителей и туристов, стреляющих друг в друга из водных пистолетов. Поскольку Сонгкран отмечают в самый жаркий месяц года, то возникла традиция обливать каждого встречного холодной водой с пожеланиями счастья, здоровья и процветания. Тайцы верят, что вода смывает и уносит все плохое. В этот и последующие дни уйти с улиц не облитым водой будет практически невозможно, поэтому участникам торжества телефон и ценные вещи стоит убрать в специальные пакеты, которые раздают практически везде в городе.

В Бангкоке безопасность на улицах обеспечивают вооруженные полицейские. Королевская полиция Таиланда ранее призвала отмечающих Сонгкран к ответственному поведению и соблюдению общественного порядка. Так, запрещается брызгать водой на людей без их согласия, что может привести к штрафу в размере 10 тыс. батов ($300) или тюремному сроку до одного месяца. Полиция также призвала граждан и гостей королевства не садиться за руль автомобиля в нетрезвом виде, избегать ношения непристойной одежды в общественных местах и не использовать водяные пистолеты с высоким давлением.

В стране праздник будут отмечать с 12 по 16 апреля, эти дни в Таиланде нерабочие.