Развеян миф о вымирании динозавров

Международная команда палеонтологов поставила под сомнение популярную гипотезу о том, что динозавры начали вымирать задолго до падения Чиксулубского астероида. Новое исследование, опубликованное в Current Biology, показало, что сокращение числа окаменелостей в конце мелового периода связано не с реальным снижением биоразнообразия, а с геологическими процессами, которые просто затрудняют их обнаружение, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Долгое время существовала версия, что за 6-9 миллионов лет до катастрофы популяции динозавров уже сокращались, а сам астероид лишь "довершил" начавшееся вымирание. В ее пользу приводился тот факт, что в позднемеловых отложениях находят существенно меньше останков, чем в более древних слоях. Однако авторы новой работы с помощью компьютерного моделирования и анализа геологических данных показали: это мнимое снижение - результат ухудшения условий для сохранения и обнаружения окаменелостей.

Ученые реконструировали вероятные ареалы обитания четырех основных групп динозавров за последние 18 миллионов лет до вымирания. Они выяснили, что площадь подходящих для жизни территорий оставалась стабильной вплоть до самого конца мелового периода. То есть численность и распространение динозавров не уменьшались.

Затем исследователи оценили, насколько доступны для изучения предполагаемые места обитания: можно ли в них проводить раскопки, есть ли выходы пород, и насколько часто туда добирались экспедиции. Выяснилось, что районы с позднемеловыми отложениями значительно менее доступны сегодня - например, они могут быть покрыты лесами или разрушены тектоническими процессами. Это и объясняет нехватку находок.

Результаты исследования ставят под сомнение популярную гипотезу, согласно которой динозавры начали исчезать еще до падения астероида. Напротив, данные подтверждают идею о том, что катастрофа 66 миллионов лет назад сыграла ключевую, а не завершающую роль в их вымирании.