Описана опасность космического мусора на орбите Земли

Количество выведенных из строя спутников на орбите Земли превысило количество работающих аппаратов. Об этом говорится в отчете Европейского космического агентства (ESA), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В материале агентства уточняется, что в начале 2025 года на орбите Земли зафиксировано около 40 тысяч спутников, причем лишь 11 тысяч из них являются действующими. По словам специалистов, вероятность столкновения между объектами на орбите выросла.

Ученые ESA заявили, что в конечном итоге растущая плотность космического мусора приведет к эффекту Кесслера - описываемое в теории развитие событий, при котором космический мусор приводит к непригодности ближнего космоса для практического использования. Специалисты подчеркнули, что всего на околоземной орбите около 54 тысяч единиц объектов размером более 10 сантиметров. При этом около 130 миллионов объектов имеют размер от 1 миллиметра до 1 сантиметра. Крошечные частицы мусора могут нанести значительный ущерб действующим спутникам и космическим аппаратам.

"Это означает, что недостаточно просто не добавлять новый мусор: необходимо активно очищать космическое пространство от мусора", - заметили составители отчета. Однако они признали, что новые стратегии по утилизации космических объектов работают: количество контролируемых входов в атмосферу целых ступеней ракет и спутников в 2024 году было выше, чем в предыдущие годы.