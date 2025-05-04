Найден ключ к разгадке происхождения Луны

На обратной стороне Луны обнаружена аномально низкая концентрация воды в породах, что может свидетельствовать о ее формировании в результате гигантского столкновения с Землей. Исследование с ключом к разгадке происхождения спутника опубликовано в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые из Китайской академии наук проанализировали образцы лунного грунта, собранные миссией "Чанъэ-6" в районе гигантского кратера Южный полюс - Эйткен. С помощью сканирующей электронной микроскопии и зондового микроанализа они выяснили: породы содержат лишь 1-1,5 микрограмма воды на грамм - гораздо меньше, чем на ближней стороне Луны, где показатели достигают 200 микрограмм.

Это подтверждает гипотезу, согласно которой Луна сформировалась более 4,5 миллиарда лет назад после столкновения молодой Земли с объектом размером с Марс, получившим название Тейя. Тогда в космос было выброшено огромное количество вещества, из которого со временем и образовался спутник.

Особенности распределения воды на Луне указывают на асимметрию состава ее мантии: ближняя сторона имеет более тонкую кору и насыщена базальтовыми равнинами, образовавшимися в результате древнего вулканизма, а обратная сторона - сильно кратерирована и бедна влагой.

Исследователи предполагают, что удар при формировании Луны мог сместить большую часть "влажного" материала на сторону, обращенную к Земле. Однако, чтобы сделать окончательные выводы, нужны дополнительные образцы с других участков обратной стороны.

Авторы работы подчеркивают: роль воды была ключевой в кристаллизации древнего лунного океана магмы и в последующей геологической активности Луны. Новые данные дают уникальную возможность пересмотреть детали теории ее происхождения.