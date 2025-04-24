Многоножки заполонили Веллингтон

Новозеландский город Веллингтон страдает из-за нашествия многоножек.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание The Guardian.

Португальские многоножки, относящиеся к виду Ommatoiulus moreleti, проникли в Новую Зеландию 20 лет назад, но до недавнего времени не представляли особой проблемы. Около двух месяцев назад их число стало увеличиваться, и вскоре они полностью захватили южные пригороды Веллингтона.

Улицы покрывают зловонные останки бесчисленного множества многоножек, рядом ползут тысячи еще живых. Один из жителей пригорода утверждает, что за неделю собрал во дворе пять мешков многоножек. Несмотря на это, их не становится меньше.

"Приходится быть постоянно начеку, потому что эти твари повсюду, - жалуется другая жительница Веллингтона. - Был случай, когда я проснулась с многоножкой на лице!"

Первоначально многоножки Ommatoiulus moreleti обитали на Иберийском полуострове, однако в последнее время их стали замечать в Южной Африке, Австралии, в Макаронезии и на Бермудских островах, куда их, по-видимому, завезли на грузовых судах. За пределами Португалии и Испании у них нет естественных врагов, поэтому они могут неограниченно плодиться.

Ommatoiulus moreleti бывают от 20 до 45 миллиметров в длину и каждый год откладывают от 60 до 80 яиц. Они не представляют существенной угрозы для людей. В опасных ситуациях многоножки извергают зловонную желтую субстанцию, от запаха которой могут слезиться глаза. При попадании на одежду они оставляют невыводимые пятна.