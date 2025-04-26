Гороскоп на 26 апреля

Сегодня стремления и возможности будут находиться в гороскопе на разных полюсах. Весь день звезды будут склонять к активным, энергичным действиям, однако организм будет активно противиться этому порыву, предпочитая отдыхать и расслабляться. Такой внутренний разлад может вылиться в бессмысленную суету и массу недоразумений в течение дня. Опоздать на встречу, забыть что-либо, ляпнуть что-то не то сегодня будет проще обычного. Чтобы превратить все минусы этого дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению, передает Day.Az со ссылкой на 1001goroskop.ru.

Овен

Сегодня день наделяет Овна огромными запасами скрытой энергии! Если она вырвется на свободу, то способна сокрушить любую преграду, если же нет, то спокойно уйдет, как вода в песок. Какой из этих сценариев реализуется, зависит от того, какая ситуация будет складываться сегодня вокруг Овна. Обычный, спокойный день не сможет разбудить его суперменское "Я". Зато если от Овна потребуется совершить трудовой подвиг, он почувствует в себе первобытную силу, будто бы внутри у него проснулся настоящий вулкан!

Телец

Сегодня от Тельца бессмысленно требовать самоорганизации и дисциплины: эти слова для него пустой звук. Возможно, он и хотел бы внести в свою жизнь меньше хаоса и больше порядка, однако между словами "хочу" и "могу" у него лежит пропасть, которую у Тельца не будет сил преодолеть. Так что Тельцу ничего не остается, кроме как принять себя таким, как есть. Звезды гороскопа советуют ему расслабиться и плыть по течению: сегодня решает не он, решают за него.

Близнецы

Сегодня фантазия Близнецов заработает на пятерку с плюсом! Особенно если обстоятельства ее подстегнут, требуя от них быстрых и нестандартных решений. В случае же, если мысли Близнецов будут течь сами по себе, они рискуют улететь в заоблачные дали и вылиться в обычные мечты. Так что для самих же Близнецов лучше, если жизнь сегодня поставит перед ними пару-тройку неразрешимых задач. Ломая голову над ними, Близнецы имеют шанс превзойти самих себя!

Рак

Сегодня не лучший день для Рака: слишком многое его может раздражать и выводить из себя. Дела будут продвигаться с пробуксовками, окружающие способны демонстрировать непонимание и лень... Впрочем, справедливости ради надо сказать, что Рак будет недоволен не только другими, но и самим собой. Только собрав в кулак всю свою волю, он сможет заставить себя выполнять элементарные обязанности - и то будет делать это без фанатизма, спустя рукава.

Лев

Сегодня Льву может казаться, что окружающие издеваются над ним - настолько медлительными, неорганизованными и несообразительными они могут выглядеть в его глазах. В течение дня это будет раздражать Льва, однако он готов умело скрывать свое раздражение до тех пор, пока его не выведет из себя чей-нибудь вопиющий поступок. Если такое произойдет, окружающим можно лишь посочувствовать: выпущенный на свободу гнев Льва будет ужасен, как атомный взрыв!

Дева

Сегодня достижения Девы будут во многом зависеть от того, с какой ноги она встала с кровати утром. А точнее, в каком именно настроении она встала. Хотя ее энергия не фонтанирует во все стороны, тем не менее, ее запас очень и очень велик. А уж в какое русло будет направлена вся эта могучая сила, зависит от позитивного или негативного настроя Девы. Если она выберет позитив, то не пожалеет: с его помощью сегодня она способна творить чудеса!

Весы

Сегодня Весам будет трудно стряхнуть с себя дремоту! Но, даже выбравшись из цепких объятий сна, они вряд ли в срочном порядке возьмутся за дела. День склоняет Весы к тому, чтобы заняться одним главным делом: ничегонеделаньем. Впрочем, звезды гороскопа обещают, что такая приятная тактика сегодня им не повредит. Посмотрите фильм, поиграйте в пасьянс, назначьте приятную встречу. Потратьте этот день с удовольствием и с толком, то есть исключительно на себя!

Скорпион

Сегодня Скорпион будет находиться в режиме строгой экономии - это касается экономии не только денег, но и жизненных сил. День не наделяет его активностью, наоборот - Скорпион может чувствовать упадок энергии, что не лучшим образом отразится на его мыслях и делах. Именно поэтому окружающим не стоит пытаться сподвигнуть его на какие-то большие проекты. Разумнее сделать это в другой раз. Завтра, как бы Скорпион ни старался, у него все равно вряд ли получится преодолеть свое состояние.

Стрелец

Сегодня Стрелец будет настроен использовать самый простой путь к сердцу окружающих, то есть деньги. Он может выступить спонсором вечеринки, совместного похода в кино или еще какого-то мероприятия. При необходимости Стрелец даже готов щедро поделиться своими ненужными вещами или дать кому-нибудь деньги в долг. Впрочем, все это он будет воспринимать не как бессмысленные траты, а как вложение капитала. Вложение в свой статус и уважение людей, которые находятся вокруг.

Козерог

Сегодня Козерог будет весь день чувствовать себя не в своей тарелке. И это несмотря на то, что многие дела могут продвигаться вполне неплохо и без его участия, сами собой. А вот все то, к чему Козерогу захочется приложить руку, окажется под ударом: даже самое элементарное дело сегодня он способен безнадежно запороть. Когда попытка сварить кофе превращается в проблему, это сигнал: лучше расслабиться и ничего не делать вообще. Впрочем, в этом есть и свои плюсы - день предоставляет Козерогу отличный повод отдохнуть.

Водолей

Сегодня активность Водолея будет не всегда уместна - ее результат может оказаться прямо противоположным тому, который он хотел получить. Тем не менее, Водолей способен действовать энергично даже там, где лучше было бы отступить. Попытка влезть в чужие дела, "переломить" ситуацию через колено и другие подобные неделикатные методы решения проблем сегодня могут нанести Водолею вред. Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют ему снизить свою кипучую деятельность до минимума.

Рыбы

Сегодня день может не лучшим образом сказаться на фигуре Рыб: им будет так сложно хоть в чем-то себе отказать! Съесть шоколадку? Купить новые туфли? Ответ на подобные вопросы сегодня для Рыб один: "Конечно!". Они будут далеки от того, чтобы экономить на удовольствиях. Звезды гороскопа советуют Рыбам сегодня хотя бы иногда вспоминать о чувстве меры, иначе им напомнят об этом похудевший кошелек и пара лишних килограммов на бедрах.