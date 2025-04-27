Письмо пассажира «Титаника» продали за фантастическую сумму денег

Письмо пассажира "Титаника" продали на аукционе за 400 тысяч долларов.

Как передает Day.Az, содержание пророческого послания раскрыла The Guardian.

Письмо-карточка датировано 10 апреля 1912 года. В нем пассажир первого класса судна полковник Арчибальд Грейси поделился впечатлениями о корабле.

"Это прекрасный корабль, но я дождусь конца своего путешествия, прежде чем вынесу о нем суждение", - написал Грейси.

В своем письме полковник также называет "Океаник" (трансатлантический океанский лайнер компании White Star Line, который до 1901 года оставался самым большим кораблем в мире) старым другом, который хоть и не обладает изысканным стилем и разнообразными развлечениями, но превосходят "Титаник" по мореходным качествам и яхтенному облику.

"С вашей стороны было очень любезно попрощаться со мной, с наилучшими пожеланиями успеха и счастья, Арчибальд Грейси", - этими словами заканчивается письмо.

Письмо попало в руки двоюродного дедушки продавца, который был знаком с Грейси. Он получил его в отеле "Уолдорф" в Лондоне. Как отмечает издание, письма от выживших пассажиров корабля редко, если вообще когда-либо, попадают на рынок, а письмо Грейса никогда ранее не выставлялось на продажу.

Известно, что в ночь трагедии полковник проснулся от того, что двигатели внезапно остановились - вскоре он осознал масштаб катастрофы. Как пишет издание, он помог нескольким женщинам и детям сесть в спасательные шлюпки, а затем вместе с другими мужчинами нашел перевернутую лодку, на которой смог покинуть место крушения.