Названа неожиданная опасность лесных пожаров для мозга

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что пережитая климатическая катастрофа - например, разрушительный лесной пожар - может оказывать долговременное воздействие на когнитивные функции человека. Работа основана на изучении последствий одного из самых разрушительных пожаров в истории США - Camp Fire 2018 года в Северной Калифорнии и опубликована в журнале Scientific Reports, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие 75 человек, разделенные на три группы: те, кто непосредственно пережил пожар, косвенно пострадавшие (наблюдали пожар, но не были в зоне бедствия) и контрольная группа (не подвергавшиеся воздействию пожара).

Все участники выполняли задачи на принятие решений с денежными вознаграждениями, при этом ученые регистрировали активность мозга с помощью электроэнцефалограммы. Особое внимание уделялось так называемому поведению Win-Stay - склонности продолжать выбор опции, приносящей наибольшую долгосрочную выгоду.

Результаты показали: люди, пережившие пожар, значительно реже придерживались стратегий, ведущих к выгоде в долгосрочной перспективе. При этом их мозговая активность была повышена в области теменной доли и задней части поясной извилины - зоне мозга, связанной с самоанализом и навязчивыми мыслями.

"Мозг пытался сосредоточиться на принятии правильных решений, но это не удавалось", - объяснил ведущий автор работы, аспирант факультета биоинженерии Джейсон Нан. - "Повышенная активность мозга при этом указывает на перегрузку, мешающую эффективной работе".

Ученые подчеркнули важность дальнейших исследований когнитивных изменений до и после климатических катастроф, а также необходимость создания доступных психотерапевтических методик.