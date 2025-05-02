https://news.day.az/unusual/1749515.html Медведь пустился в бега от койота в Калифорнии - ВИДЕО Камера наблюдения в Саут-Лейк-Тахо запечатлела момент, когда хитрый койот напугал любопытного медведя, заставив его сбежать. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Медведь пустился в бега от койота в Калифорнии - ВИДЕО
Камера наблюдения в Саут-Лейк-Тахо запечатлела момент, когда хитрый койот напугал любопытного медведя, заставив его сбежать.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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