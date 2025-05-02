Медведь пустился в бега от койота в Калифорнии

Камера наблюдения в Саут-Лейк-Тахо запечатлела момент, когда хитрый койот напугал любопытного медведя, заставив его сбежать.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.