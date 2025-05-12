На Солнце произошла сильная вспышка

Вспышка предпоследнего класса мощности зарегистрирована на Солнце в ночь на понедельник.

Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС в российском Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"12 мая в 03:01 мск (04:01 по Баку - ред.) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4079 (N08W89) зарегистрирована вспышка M1.9 продолжительностью 11 минут", - говорится в сообщении.

Согласно данным мониторинга, за последние сутки уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли достигал R1 (слабый), а степень возмущенности магнитного поля Земли - G1 (слабый).

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.