На Марсе обнаружено аномальное чередование светлых и темных пород

Марсоход Perseverance активно работает на нижней части "Ведьминого холма", изучая чередующиеся светлые и темные слои пород на краю кратера Езеро. Ученые стремятся понять, из чего состоят эти слои и как они связаны друг с другом. Об этом сообщает NASA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Недавно Perseverance взял пробу одного из светлых слоев в районе "Main River" и обнаружил, что он состоит из очень мелких обломков горных пород и минералов. В то время как светлые слои состоят из мелких частиц, темные, как выяснилось, содержат более крупные обломки. Именно такую породу команда марсохода пыталась найти для более детального изучения.

Некоторые из этих темных слоев также содержат сферулы - крошечные сферические образования, которые представляют большой интерес для ученых, поскольку могут рассказать о процессах, формировавших эти слоистые структуры.

Perseverance сначала исследовал темный слой в районе "Puncheon Rock", а затем попытался изучить участок "Wreck Apple" возле "Sally's Cove", но подходящей поверхности для анализа там не нашли. После этого марсоход направился на юг, в "Port Anson", где с орбиты была замечена граница между светлыми слоями "Ведьминого холма" и другой породой ниже. Хотя породы там оказались интересными с точки зрения состава, они не соответствовали искомой грубозернистой структуре.

Не теряя времени, Perseverance провел исследование в районе "Strong Island" и затем вернулся на север, чтобы продолжить поиски.

Новой целью стал "Hare Bay" возле "Dennis Pond". На выходных марсоход передал данные о свежей абразии: команда будет внимательно изучать их, чтобы определить, удалось ли наконец зафиксировать крупнозернистые породы и сферулы, а также сравнить их с уже известными образцами.

Экспедиция Perseverance на Марсе продолжается, открывая все новые детали о древней истории планеты.