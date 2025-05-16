https://news.day.az/unusual/1753046.html На вулкане Колима в Мексике произошел оползень - ВИДЕО На вулкане Колима в Мексике произошел оползень. Власти призвали людей не приближаться и не подниматься на вулкан, ведь в любой миг может произойти извержение. Колима - самый активный вулкан Мексике. С 1576 года он извергался уже более 40 раз. Его называют мексиканским Везувием.
На вулкане Колима в Мексике произошел оползень - ВИДЕО
На вулкане Колима в Мексике произошел оползень.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Власти призвали людей не приближаться и не подниматься на вулкан, ведь в любой миг может произойти извержение.
Колима - самый активный вулкан Мексике. С 1576 года он извергался уже более 40 раз. Его называют мексиканским Везувием.
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