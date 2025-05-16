На вулкане Колима в Мексике произошел оползень.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Власти призвали людей не приближаться и не подниматься на вулкан, ведь в любой миг может произойти извержение.

Колима - самый активный вулкан Мексике. С 1576 года он извергался уже более 40 раз. Его называют мексиканским Везувием.