На Марсе зафиксировано видимое полярное сияние с поверхности планеты

Впервые с поверхности Марса было зафиксировано видимое полярное сияние.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, марсоход NASA Perseverance обнаружил слабое зеленое свечение атомарного кислорода, вызванное солнечной бурей. Это подтверждает давние прогнозы об атмосферных выбросах.

Предыдущие полярные сияния на Марсе наблюдались только с орбиты и в ультрафиолетовом диапазоне длин волн.

Сделать открытие удалось после солнечной вспышки с выбросом корональной массы. Этот выброс достиг Марса через три дня, вытеснив энергичные частицы в атмосферу планеты и вызвав полярные сияния на ночной стороне.

Как сообщается, полярное сияние наблюдалось в кратере Джезеро, где в настоящее время находится Perseverance.

Теперь ученые думают, что видимые полярные сияния на Марсе происходят чаще, чем предполагалось ранее. Многие из них могли остаться незамеченными в прошлом из-за пыли или просто неудачного времени.