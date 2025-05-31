Раскрыты последствия вымирания всей жизни в океане

Норвежские ученые из исследовательского университета NORCE смоделировали ситуацию, в которой в океанах Земли исчезла любая жизнь - от микроскопического планктона до гигантских китов. Доклад опубликован в научном журнале Nature Communications (NatComms), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Команда использовала Норвежскую модель системы Земли (NorESM), чтобы смоделировать два сценария: один - с нормальной морской экосистемой, другой - с полностью безжизненным океаном.

Результаты показали, что без биологического углеродного насоса (процесса, при котором организмы переносят углерод в глубины океана) способность моря поглощать углекислый резко снижается.

"Если убрать всю морскую жизнь, океан потеряет значительную часть своей способности удерживать углерод, и его концентрация в атмосфере вырастет примерно на 50%", - объясняет ведущий автор исследования Джерри Тджипутра.

Интересно, что при исчезновении морской жизни часть углерода начинают поглощать наземные экосистемы - примерно половину того объема, который раньше уходил в океан. Однако этого недостаточно, чтобы полностью компенсировать потерю.

Исследование опровергает распространенное мнение, что поглощение углекислого газа океаном зависит в основном от физических и химических процессов. Оказалось, что без живых организмов поверхностные воды насыщаются углеродом, и океан теряет способность забирать его из атмосферы.

Хотя полное исчезновение морской жизни - маловероятный сценарий, исследование показывает, насколько критически важны здоровые океаны для климата.