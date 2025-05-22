https://news.day.az/unusual/1754857.html Кадры собачьей взаимовыручки разлетелись по соцсетям - ВИДЕО Поддержка друга помогла не утонуть собаке в бурной реке. Как передает Day.Az, в Сочи две дворняжки решили вплавь добраться до островка. Сначала шли нос к носу, но одну из них начало уносить течением. Люди на берегу затаили дыхание. Но пёс не сдался - с трудом выбрался на сушу под ободряющий лай своего напарника.
Кадры собачьей взаимовыручки разлетелись по соцсетям - ВИДЕО
Поддержка друга помогла не утонуть собаке в бурной реке.
Как передает Day.Az, в Сочи две дворняжки решили вплавь добраться до островка. Сначала шли нос к носу, но одну из них начало уносить течением. Люди на берегу затаили дыхание.
Но пёс не сдался - с трудом выбрался на сушу под ободряющий лай своего напарника.
А видеодрама с хеппи-эндом уже разлетелась по соцсетям.
Ранее мы сообщали, что в Панаме капуцины стали похищать детенышей обезьян другого вида и озадачили ученых.
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