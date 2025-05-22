Кадры собачьей взаимовыручки разлетелись по соцсетям

Поддержка друга помогла не утонуть собаке в бурной реке.

Как передает Day.Az, в Сочи две дворняжки решили вплавь добраться до островка. Сначала шли нос к носу, но одну из них начало уносить течением. Люди на берегу затаили дыхание.

Но пёс не сдался - с трудом выбрался на сушу под ободряющий лай своего напарника.

А видеодрама с хеппи-эндом уже разлетелась по соцсетям.

Ранее мы сообщали, что в Панаме капуцины стали похищать детенышей обезьян другого вида и озадачили ученых.