Белолобые гуси наносят серьезный ущерб сельскому хозяйству Финляндии.

Как передает Day.Az, об этом сообщает финская федерация производителей сельскохозяйственной и лесной продукции (MTK).

По прогнозам экспертов, весной 2025 года птицы могут уничтожить рекордное количество урожая, что может вызвать угрозу голода. Сложившаяся в стране ситуация требует принятия экстренных мер. Однако белолобые гуси являются охраняемым видом и охота на них строго регламентирована. Получение разрешений на отстрел пернатых носит крайне сложный и обременительный характер.

Председатель правления MTK Юха Марттила заявил, что министерство сельского и лесного хозяйства и министерство окружающей среды должны срочно найти выход из положения. Ради этого можно пойти на нарушений действующих конвенций Европейского союза.

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