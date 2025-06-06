https://news.day.az/unusual/1756529.html Названы сроки исчезновения жизни на Земле Ученые из NASA совместно со специалистами из японского университета Тохо рассчитали, когда может исчезнуть жизнь на Земле. Об этом сообщает Daily Star, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. По информации издания, для своих расчетов они использовали суперкомпьютер и интегрированную биогеохимическую и климатическую модель.
Названы сроки исчезновения жизни на Земле
По информации издания, для своих расчетов они использовали суперкомпьютер и интегрированную биогеохимическую и климатическую модель. Так они смогли спрогнозировать дальнейшие изменения в атмосфере Земли.
Ученые установили, что в будущем температура на Земле будет расти, а активность Солнца увеличится. В перспективе уровень кислорода на Земле может снизиться, и тогда известные ныне формы жизни станут нежизнеспособными. Такой сценарий возможен к 1000002021 году.
Исследователи подчеркнули важность поиска обитаемых планет за пределами Солнечной системы.
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