Названы сроки исчезновения жизни на Земле

По информации издания, для своих расчетов они использовали суперкомпьютер и интегрированную биогеохимическую и климатическую модель. Так они смогли спрогнозировать дальнейшие изменения в атмосфере Земли.

Ученые установили, что в будущем температура на Земле будет расти, а активность Солнца увеличится. В перспективе уровень кислорода на Земле может снизиться, и тогда известные ныне формы жизни станут нежизнеспособными. Такой сценарий возможен к 1000002021 году.

Исследователи подчеркнули важность поиска обитаемых планет за пределами Солнечной системы.