В нидерландском зоопарке обезьяны "освоили" видеосъемку

Женщина уронила телефон в вольер с бабуинами, и они записали ей 7 видео.

В нидерландском зоопарке посетительница уронила свой смартфон в вольер с бабуинами, передает Day.Az.

По словам женщины, они сразу схватили гаджет и начали им пользоваться. Когда телефон вернулся к хозяйке, она обнаружила 7 новых видео, которые для нее записали обезьяны.

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