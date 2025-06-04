https://news.day.az/unusual/1758053.html В нидерландском зоопарке обезьяны "освоили" видеосъемку Женщина уронила телефон в вольер с бабуинами, и они записали ей 7 видео. В нидерландском зоопарке посетительница уронила свой смартфон в вольер с бабуинами, передает Day.Az. По словам женщины, они сразу схватили гаджет и начали им пользоваться.
В нидерландском зоопарке обезьяны "освоили" видеосъемку
Женщина уронила телефон в вольер с бабуинами, и они записали ей 7 видео.
В нидерландском зоопарке посетительница уронила свой смартфон в вольер с бабуинами, передает Day.Az.
По словам женщины, они сразу схватили гаджет и начали им пользоваться. Когда телефон вернулся к хозяйке, она обнаружила 7 новых видео, которые для нее записали обезьяны.
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