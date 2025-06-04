https://news.day.az/unusual/1758082.html Обезьяны украли iPhone и стали блогерами - ВИДЕО В Нидерландах девушка уронила смартфон в вольер с бабуинами. Те, в свою очередь, не растерялись и сняли аж 7 видео. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Обезьяны украли iPhone и стали блогерами - ВИДЕО
В Нидерландах девушка уронила смартфон в вольер с бабуинами. Те, в свою очередь, не растерялись и сняли аж 7 видео.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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