https://news.day.az/unusual/1758082.html

Обезьяны украли iPhone и стали блогерами - ВИДЕО

В Нидерландах девушка уронила смартфон в вольер с бабуинами. Те, в свою очередь, не растерялись и сняли аж 7 видео. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: