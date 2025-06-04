Обезьяны украли iPhone и стали блогерами

В Нидерландах девушка уронила смартфон в вольер с бабуинами. Те, в свою очередь, не растерялись и сняли аж 7 видео.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: