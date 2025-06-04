Земле предсказали «сжатие» времен года

Изменение климата на Земле уже приводит к "сжатию" некоторых времен года. Об этом "КП" рассказал руководитель лаборатории взаимодействия океана и атмосферы и мониторинга климатических изменений Института океанологии РАН имени Ширшова, академик РАН Сергей Константинович Гулев, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, буквально к изменениям времен года глобальное потепление привести не должно. Однако уже сегодня существуют диагностические работы, которые показывают, например, что в определенных районах мира сжимаются промежуточные сезоны - весна и осень - и наступает более резкий переход от зимы к лету. Это происходит не по всему миру, однако такая тенденция наблюдается последние 40-50 лет.