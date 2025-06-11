Раскрыта тайна самой длинной миграции в истории человечества

Сингапурские ученые из Наньянского технологического университета при участии коллег из других стран реконструировали путь древнейших переселенцев, преодолевших более 20 000 км от Северной Азии до Огненной Земли. Эта миграция стала самой длинной из известных в истории человечества. Исследование опубликовано в научном журнале Science, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Генетический анализ позволил проследить маршрут, по которому древние люди около 14 тыс. лет назад достигли северо-западного побережья Южной Америки. Отсюда популяция разделилась на четыре ветви: одни остались в бассейне Амазонки, другие двинулись к Сухому Чако, Патагонии и Андам.

Команда использовала передовые методы секвенирования, которые выявили неожиданно высокое генетическое разнообразие азиатских популяций. Как отметили авторы открытия, это меняет прежние представления, согласно которым наибольшее генетическое разнообразие характерно для европейцев.

Многотысячелетнее путешествие привело к сокращению генетического разнообразия мигрантов.

"Они несли лишь часть генофонда предков, что могло ослабить их иммунную систему", - пояснил доцент Ким Хи Лим. Это объясняет уязвимость коренных народов к болезням, завезенным европейцами много тысяч лет спустя.

Исследование также показало, как разные группы адаптировались к экстремальным условиям - от ледяных полей Патагонии до высокогорных Анд. Именно эта исключительная приспособляемость позволила древним людям освоить столь разнообразные экосистемы, считают исследователи.