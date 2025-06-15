Ученые «воскресили» буханку хлеба возрастом пять тысяч лет

На раскопках в центральной Турции археологи обнаружили обугленный кусок хлеба, испеченного около 3300 года до н.э. - и вдохновили современников на его воскрешение. Сегодня жители города Эскишехир выстраиваются в очередь, чтобы попробовать хлеб, испеченный по рецепту бронзового века. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уникальная находка была сделана на археологическом памятнике Куллуоба. Хлеб диаметром 12 сантиметров, круглый и плоский, как лепешка, оказался удивительно хорошо сохранившимся благодаря тому, что был обуглен и захоронен под порогом только что построенного дома.

"Это самый древний хлеб, найденный при раскопках, сохранившийся практически полностью", - рассказал руководитель экспедиции, археолог Мурат Тюрктеки.

По его словам, находки хлеба - большая редкость: "Обычно остаются только крошки. Здесь же форма уцелела благодаря обугливанию и захоронению".

Исследователи полагают, что хлеб мог быть частью ритуала изобилия: от него отломили кусок, затем он сгорел и оказался под фундаментом нового жилища. Хлеб выставили в Эскишехирском археологическом музее. А мэр города Айше Унлюдже предложила воссоздать древний рецепт.

"Мы были тронуты этой находкой. Я спросила у руководителя раскопок - можно ли испечь такой хлеб снова?" - вспомнила она.

Анализ показал: древний хлеб был изготовлен из крупносмолотой пшеницы полбы и чечевицы, с использованием листа неизвестного растения в качестве закваски. Так как семена древнего сорта полбы больше не встречаются в Турции, пекари использовали близкий по составу сорт кавылджа, а также булгур и чечевицу.

На муниципальной пекарне "Halk Ekmek" начали вручную выпекать 300 лепешек в день.

"Этот хлеб - сытный, питательный, с низким содержанием глютена и без консервантов", - объяснила управляющая пекарней Серап Гюлер.

Первые партии по 300 граммов были раскуплены за считанные часы.

"Я пришла пораньше, боялась, что не достанется. Очень интересно узнать, какой на вкус хлеб из прошлого", - поделилась жительница города Сузан Куру.

Теперь городская администрация планирует расширить посевы кавылджи как символ устойчивого будущего.

"Земля хранила этот хлеб 5000 лет и преподнесла нам его как подарок. Мы обязаны защитить это наследие и передать его дальше", - заключила мэр.