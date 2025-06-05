В Зимбабве планируют отстрел слонов

В Зимбабве проблему чрезмерной популяции слонов хотят решить жестоким способом - власти планируют отстрел 50 слонов и раздать их мясо жителям, передает Day.Az.

"На первом этапе планируется отстрел до 50 особей", - говорится в заявлении ведомства.

В заповеднике насчитывается 2550 слонов при экологически допустимой нагрузке в 800 особей. Мясо слонов, отстрелянных в рамках программы, будет передано местным общинам.

На международном уровне действует запрет на торговлю слоновой костью, в связи с чем Зимбабве не имеет права продавать свои запасы бивней.

Ранее мы сообщали, что ученые выяснили, какие слоны "умнее".