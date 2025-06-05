https://news.day.az/unusual/1758466.html В Зимбабве планируют отстрел слонов - ВИДЕО В Зимбабве проблему чрезмерной популяции слонов хотят решить жестоким способом - власти планируют отстрел 50 слонов и раздать их мясо жителям, передает Day.Az. "На первом этапе планируется отстрел до 50 особей", - говорится в заявлении ведомства. В заповеднике насчитывается 2550 слонов при экологически допустимой нагрузке в 800 особей.
В Зимбабве планируют отстрел слонов - ВИДЕО
В Зимбабве проблему чрезмерной популяции слонов хотят решить жестоким способом - власти планируют отстрел 50 слонов и раздать их мясо жителям, передает Day.Az.
"На первом этапе планируется отстрел до 50 особей", - говорится в заявлении ведомства.
В заповеднике насчитывается 2550 слонов при экологически допустимой нагрузке в 800 особей. Мясо слонов, отстрелянных в рамках программы, будет передано местным общинам.
На международном уровне действует запрет на торговлю слоновой костью, в связи с чем Зимбабве не имеет права продавать свои запасы бивней.
Ранее мы сообщали, что ученые выяснили, какие слоны "умнее".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре