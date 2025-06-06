Оценена вероятность падения спутников Starlink на Землю

Геомагнитные бури могут привести к раннему сходу с орбиты спутников сервиса Starlink. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на платформе препринтов arXiv, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты Центра космических полетов Годдарда, принадлежащего НАСА, оценили влияние солнечной активности на продолжительность жизни спутников на низкой околоземной орбите. Оказалось, что спутники - и, особенно, оборудование Starlink - особенно подвержены воздействию геомагнитных бурь. Из-за этого они могут сойти с орбиты раньше намеченного срока.

Обычно срок службы спутника группировки Starlink не превышает 5 лет. Затем оборудование, используя двигатели, сходит с орбиты и сгорает в слоях атмосферы. Однако вышедшие из строя из-за геомагнитных бурь спутники могут столкнуться с Землей. "Наши результаты неоспоримо показывают, что спутники возвращаются в атмосферу быстрее при более высокой геомагнитной активности", - подчеркнули исследователи.

Специалисты подсчитали, что во время геомагнитных бурь, спутники, находящиеся на орбите ниже 300 километров, сгорали на 10 дней раньше, чем ожидалось. Из-за этого растет вероятность, что оборудование не сгорит в атмосфере, а долетит до Земли. Пока что единственный известный случай падения Starlink произошел в августе 2024 года, когда часть оборудования оказалась на ферме в Канаде.