Тигр утащил женщину из дома за шею и растерзал ее

В Индии тигр напал на женщину у нее дома.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Week.

45-летняя Решма мыла посуду у колонки во дворе своего дома в деревне Шанти Нагар, штат Уттар-Прадеш, когда туда проник хищник. Он вцепился ей в шею и утащил за собой. Ее тело позже нашли на плантации сахарного тростника в 600 метрах от дома.

По словам местных жителей, тигр уже месяц бродит около деревни, но лесной департамент не предпринимает мер.

Это третье нападение тигра в округе Пилибхит со смертельным исходом за последние 25 дней - 14 мая хищник растерзал фермера Хансраджа, а 18 мая его жертвой стал Рам Прасад.

Деревня расположена в лесном массиве Сампурна Нагар, примерно в 80 км от административного центра округа. Местные власти пока не прокомментировали инцидент и не объявили о планах по отлову опасного хищника.