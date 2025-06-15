На Солнце произошла сильная вспышка

Вспышка предпоследнего класса мощности зарегистрирована на Солнце в ночь на 15 июня, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ"), передает Day.Az.

"15 июня в 02:01 мск (03:01 по бакинскому времени) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4105 (S16W74) зарегистрирована вспышка M6.8 продолжительностью 18 минут", - говорится в сообщении.

Как сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, вспышка не опасна для Земли, но является "самой мощной в текущем месяце".

Кроме того, отмечается, что на Солнце наблюдается увеличение вспышечной активности. "Прогноз в настоящий момент показывает почти 100% вероятность новых вспышек уровня M в течение ближайших двух суток и, существенную, около 20%, вероятность вспышек высшего X класса, которая может дополнительно вырасти в течение ближайших дней", - говорится в сообщении.