https://news.day.az/unusual/1761764.html Свирепое нападение ягуара на крокодила удивило соцсети - ВИДЕО Видео из Бразилии эпичного прыжка ягуара на крокодила и их дальнейшей схватки широко расходится по мировым соцсетям. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Свирепое нападение ягуара на крокодила удивило соцсети - ВИДЕО
Видео из Бразилии эпичного прыжка ягуара на крокодила и их дальнейшей схватки широко расходится по мировым соцсетям.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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