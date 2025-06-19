Свирепое нападение ягуара на крокодила удивило соцсети

Видео из Бразилии эпичного прыжка ягуара на крокодила и их дальнейшей схватки широко расходится по мировым соцсетям.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: