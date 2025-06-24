Атлантика обрастает "холодным пятном"

К югу от Гренландии уже более века фиксируется устойчивое похолодание океанических вод. Новое исследование указывает: виной всему - ослабление одного из ключевых механизмов глобального климата.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, на фоне общего потепления планеты один участок в Атлантике ведет себя парадоксально. Воды здесь холоднее, чем ожидалось, и эта аномалия, известная как Североатлантическая дыра потепления (NAWH), давно ставит климатологов в тупик. Но теперь у них есть ответ: виновато ослабление Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC) - гигантского течения, которое переносит тепло с экватора на север.

AMOC - своего рода "конвейер" океанских течений. Он переносит теплую соленую воду на север, а холодную и менее соленую - на юг. Этот механизм влияет на климат Северной Америки, Европы, Африки и даже Южной Америки.

Исследование ученых из Калифорнийского университета в Риверсайде, опубликованное на Earth.com, показало: за последние сто лет AMOC ослаб примерно на 1-3 Свердрупа - это миллионы кубометров воды в секунду. Только те климатические модели, которые учитывали это ослабление, воспроизводили появление "холодного пятна".

Но похолодание охватывает не только поверхность. Анализ показал: охлаждение и опреснение наблюдаются до глубины 3000 метров. Это значит, что изменения происходят по всей толщине океана, а не только у поверхности.

Климатологи использовали обширные данные по температуре и солености океана за более чем 100 лет, а также протестировали почти сотню климатических моделей. Только модели с ослабевающим AMOC показали достоверные результаты.

Ослабление AMOC - не просто локальная проблема. Оно способно менять атмосферную циркуляцию и вызывать погодные аномалии в Европе и Северной Америке. Уже сегодня "холодное пятно" влияет на струйные течения и может нарушать привычные пути миграции рыб и морских млекопитающих, чувствительных к изменениям температуры и солености.

Кроме того, изменения AMOC связаны с более суровыми зимами в Европе, учащением штормов и засух, а также повышением уровня моря на восточном побережье США.

Прямые наблюдения за AMOC ведутся лишь с 2000-х годов, но анализ "отпечатков пальцев" - температуры и солености океанских вод - дает ключ к прошлому и будущему. Исследователи подчеркивают: если выбросы парниковых газов не снизятся, AMOC продолжит ослабевать - и последствия могут быть масштабными.

"Североатлантическая дыра потепления - это не аномалия, это симптом. Симптом того, что климатическая система планеты теряет устойчивость", - отмечает автор исследования Вэй Лю.