Удивительное спасение тигрицы от неминуемой смерти

Тигрица охотилась на кабана и вслед за ним упала в колодец в Индии.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Очевидцы сообщили о произошедшем сотрудникам заповедника неподалёку. Опасаясь, что тигрица захлебнётся, специалисты не стали усыплять её с применением дротика и спустили в колодец раскладушку, на которую она успешно забралась. Вскоре на раскладушку забрался и кабан, оперевшись о спину тигрицы. В итоге, животных отпустили в дикую природу.

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