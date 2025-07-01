https://news.day.az/unusual/1764656.html Удивительное спасение тигрицы от неминуемой смерти - ВИДЕО Тигрица охотилась на кабана и вслед за ним упала в колодец в Индии. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Очевидцы сообщили о произошедшем сотрудникам заповедника неподалёку.
Удивительное спасение тигрицы от неминуемой смерти - ВИДЕО
Тигрица охотилась на кабана и вслед за ним упала в колодец в Индии.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Очевидцы сообщили о произошедшем сотрудникам заповедника неподалёку. Опасаясь, что тигрица захлебнётся, специалисты не стали усыплять её с применением дротика и спустили в колодец раскладушку, на которую она успешно забралась. Вскоре на раскладушку забрался и кабан, оперевшись о спину тигрицы. В итоге, животных отпустили в дикую природу.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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