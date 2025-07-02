Раскрыты причины превосходства Starlink в небе

Провайдер спутниковой связи Starlink установил рекорд по скорости интернета в воздухе.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание CNET со ссылкой на отчет фирмы Ookla.

Специалисты Ookla сравнили показатели всех операторов, которые предоставляют услуги интернета в самолетах. Оказалось, что провайдер Starlink от SpaceX имеет самые высокие показатели - в воздухе медианная скорость загрузки составила 152 мегабит в секунду. Для сравнения, скорость ближайшего преследователя Hughes составила 85 мегабит в секунду, Intelsat - 65 мегабит в секунду, Viasat - 50 мегабит в секунду.

Также у интернета Starlink, который доступен на борту многих гражданских рейсов, самая низкая задержка - 45 миллисекунд. На втором месте оказался MTN Satellite Communications, задержка при передаче данных у которого составляет 667 миллисекунд. Авторы CNET объяснили превосходство Starlink тем, что сервис имеет 7000 спутников на орбите, которые работают над Землей на расстоянии примерно 550 километров.

Кроме того, выяснилось, что скорость Starlink в самолетах выше, чем у наземных потребителей. Тогда как средняя скорость интернета в воздухе составляет 152 мегабит в секунду, на Земле в США она достигает 105 мегабит в секунду.