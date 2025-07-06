Учёные заподозрили косаток в попытках манипулировать людьми через "подарки"

Ученые заметили, что дикие косатки стали дарить людям угощения, и заподозрили их в манипуляциях.

Как передает Day.Az, об этом пишет Live Science.

Киты-убийцы бросали добычу перед людьми и ждали, что они с ней сделают. В большинстве случаев люди просто игнорировали косаток, тогда некоторые из них предлагали им еду еще несколько раз. Среди подарков от них - рыба, птицы, скаты, черепахи, водоросли и куски других китов.

Исследователи зафиксировали подобную щедрость у берегов США, Норвегии и Новой Зеландии. Это встревожило ученых, поскольку они не понимают мотивов косаток. Предположительно, таким образом они хотят наладить отношения с людьми, поиграть с ними и изучить их поведение. Однако может быть и такое, что косатки просто манипулируют ими. Зачем - пока неясно. Своими выводами ученые поделились в статье для Journal of Comparative Psychology.