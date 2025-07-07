Ла Скала предупредил зрителей

Зрители миланского оперного театра Ла Скала предупреждены, что им будет запрещен вход, если они появятся в шортах, майках или шлепанцах. Однако кимоно приемлемо.

Как сообщает Day.Az, руководство Ла Скала напомнило зрителям, как не следует одеваться на оперу, после жалоб на то, что некоторые зрители надевают одежду, больше подходящую для пляжа.

На входе в Ла Скала был размещен знак "правил поведения", призывающий зрителей "выбирать одежду, соответствующую этикету театра", и добавляющий, что "зрители в майках, шортах и шлепанцах не допускаются". Тем, кто придет в неподобающей одежде, возврат денег не будет произведен. Сообщение также было размещено на билетах и на веб-сайте оперного театра.

Дресс-код, запрещающий ношение пляжной одежды, был введен в 2015 году, когда Милане проходила всемирная выставка "Экспо", а театр Ла Скала был открыт все лето, чтобы люди не появлялись в купальных костюмах.

Но до сих пор это правило не соблюдалось строго, отчасти из-за призывов к большей терпимости в вопросах одежды со стороны бывшего директора театра Ла Скала Доминика Мейера, которого в молодости критиковали коллеги-зрители на постановках Парижской оперы за его "рабочий вид".

"Теперь правила необходимо ужесточить, особенно из-за жары, которую мы испытываем", - сказал представитель La Scala. "Некоторые зрители раздражались, видя, что другие одеваются неподобающим образом, например, в шлепанцах, особенно в театре, где люди сидят плечом к плечу".

Напоминание о дресс-коде является частью более масштабного пересмотра правил этикета в Ла Скала. Зрителям запрещено приносить свою еду и напитки, а также фотографировать и снимать во время представлений. Кроме того, зрителям не следует класть свои мобильные телефоны на перила балконных лож после того, как один из них упал и ударил сидящего ниже зрителя.